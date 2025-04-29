"Как будет пахнуть булочка?" Почему пекари на Алтае очень важны и всегда найдут работу

По словам экспертов, сегодня спрос на опытных специалистов в хлебопекарной отрасли высок, но нужна и молодежь Алтайский край по праву называют хлебным краем: в регионе выращивают все известные злаковые культуры и ежегодно производят почти 1 млн тонн муки.