Карелия.ньюс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Карелия.ньюс

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

С 1 марта в России заработает механизм самозапрета на выдачу кредитов

Для его установки будет необходимо подать заявление через «Госуслуги», сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, члена Национального финансового Совета Банка России Сергея Гаврилова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх