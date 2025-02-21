С 1 марта в России заработает механизм самозапрета на выдачу кредитов

Для его установки будет необходимо подать заявление через «Госуслуги», сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, члена Национального финансового Совета Банка России Сергея Гаврилова.
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