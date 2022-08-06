СМИ Австрии: "Газпром сжигает газ вместо того, чтобы поставлять его в ЕС". Комментарии австрийцев

С таким названием вышла статья на австрийском новостном издании Kronen Zietung. Сообщается, что уже полтора месяца возле компрессорной станции «Портовая» на российско-финляндской границе горит огромный факел, об этом трубит финская пресса со ссылкой на очевидцев и данные НАСА.
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