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СМИ Австрии: "Газпром сжигает газ вместо того, чтобы поставлять его в ЕС". Комментарии австрийцев

СМИ Австрии: "Газпром сжигает газ вместо того, чтобы поставлять его в ЕС". Комментарии австрийцев

С таким названием вышла статья на австрийском новостном издании Kronen Zietung.  Сообщается, что уже полтора месяца возле компрессорной станции «Портовая» на российско-финляндской границе горит огромный факел, об этом трубит финская пресса со ссылкой на очевидцев и данные НАСА.

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