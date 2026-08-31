Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 31 августа

Этот день в авиации. 31 августа

1828 - в Москве на аэростате собственной конструкции поднялась на высоту 650 метров первая русская женщина-воздухоплавательница госпожа Ильинская, мещанка с Пресненской части.

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