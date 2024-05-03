Российские войска взяли под контроль новые территории, выравнивая фронт от Архангельского до Новоалександровки

Российские войска продолжают расширять территорию контроля в районе ранее освобождённого Очеретино. В сводках на утро 3 мая появилась информация о продвижении ВС РФ севернее Очеретино – на участке между Архангельским и Новоалександровкой.
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