Оператор Феникс утверждал, что можно вызвать специалиста на дом, чтобы они зарегистрировали данные маломобильных граждан, сегодня было написано в чат-бот оператору Феникс, чтобы вызвать специалиста на дом для маломобильного гражданина, чтобы На него зарегистрировать номер по итогу ответ таков, что должен приехать юридический владелец номера и сам гражданин, которому 86 лет.