Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

68 подписчиков

Оператор Феникс утверждал, что можно вызвать специалиста на дом, чтобы они зарегистрировали данные маломобильных граждан, сегодня было написано в чат...

Оператор Феникс утверждал, что можно вызвать специалиста на дом, чтобы они зарегистрировали данные маломобильных граждан, сегодня было написано в чат...

Оператор Феникс утверждал, что можно вызвать специалиста на дом, чтобы они зарегистрировали данные маломобильных граждан, сегодня было написано в чат-бот оператору Феникс, чтобы вызвать специалиста на дом для маломобильного гражданина, чтобы На него зарегистрировать номер по итогу ответ таков, что должен приехать юридический владелец номера и сам гражданин, которому 86 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх