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Царьград

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Видео с открытия Олимпиады в Париже удалили с официального канала

Видео с открытия Олимпиады в Париже удалили с официального канала

На хостинге YouTube ролик с моментами открытия Олимпиады в Париже пропал с канала.Ролик с нарезкой лучших моментов с церемонии открытия Олимпийских игр-2024 удалили из официального канала на видео-хостинге YouTube.

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