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Пермяки нашли огромный кусок стекла в шаурме из «Дубай-сити»

Пермяки нашли огромный кусок стекла в шаурме из «Дубай-сити»

Пострадавшие бьют тревогу и требуют провести проверку.В социальных сетях появились сообщения о том, что в шаурме, заказанной в ресторане «Дубай-сити», расположенном на Народовольческой улице 3В, был обнаружен кусок стекла.

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