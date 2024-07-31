Пермяки нашли огромный кусок стекла в шаурме из «Дубай-сити»

Пострадавшие бьют тревогу и требуют провести проверку.В социальных сетях появились сообщения о том, что в шаурме, заказанной в ресторане «Дубай-сити», расположенном на Народовольческой улице 3В, был обнаружен кусок стекла.
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