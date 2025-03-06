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Били до смерти толпой, а задержали одного: собираются привлечь за смерть волонтера СВО армянина, который собирается «слинять» на фронт

Били до смерти толпой, а задержали одного: собираются привлечь за смерть волонтера СВО армянина, который собирается «слинять» на фронт

Били до смерти толпой, а задержали одного: собираются привлечь за смерть волонтера СВО армянина, который собирается «слинять» на фронт Ольга БезродняяНедавний инцидент в Цимлянске, когда армяне до смерти забили волонтёра специальной военной операции (СВО) Сергея Егорова, потряс общественность и вызвал широкий резонанс.

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