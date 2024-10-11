К 2025–2027 годам доходности длинных ОФЗ постепенно снизятся до 9-11%

Сохраняем позитивный взгляд на долговой рынок в рублях и рынок валютных облигаций. Мы вносим серьезные изменения в наши портфели: долгосрочный портфель в рублях (портфель № 2) заменит рентный портфель в рублях, состоящий из облигаций с еженедельными купонами.