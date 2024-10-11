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Новости экономики России

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К 2025–2027 годам доходности длинных ОФЗ постепенно снизятся до 9-11%

К 2025–2027 годам доходности длинных ОФЗ постепенно снизятся до 9-11%

Сохраняем позитивный взгляд на долговой рынок в рублях и рынок валютных облигаций. Мы вносим серьезные изменения в наши портфели: долгосрочный портфель в рублях (портфель № 2) заменит рентный портфель в рублях, состоящий из облигаций с еженедельными купонами.

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