К 2025–2027 годам доходности длинных ОФЗ постепенно снизятся до 9-11%

Сохраняем позитивный взгляд на долговой рынок в рублях и рынок валютных облигаций. Мы вносим серьезные изменения в наши портфели: долгосрочный портфель в рублях (портфель № 2) заменит рентный портфель в рублях, состоящий из облигаций с еженедельными купонами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)