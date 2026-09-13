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Царьград

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Софийский авторетро-клуб собрал 300 ретро-авто на выставке

Софийский авторетро-клуб собрал 300 ретро-авто на выставке

В Софии прошел шестой осенний салон ретро-автомобилей, где представили более 300 классических машин, включая "Волги" и "Москвичи".

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