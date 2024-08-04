TCL свернет производство телевизоров в России. Все из-за санкций

Российский завод Xiaomi и TCL переносит производство в КазахстанКитайская компания TCL объявила о прекращении поставок компонентов для производства телевизоров в России, что приведёт к остановке производства на заводах «Квант» и STI Group.
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