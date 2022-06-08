Под Иркутском военнослужащие 12-го ГУМО РФ приняли участие в открытии мемориала генерал-майору Або Сергеевичу Шаракшанэ

Под Иркутском военнослужащие 12-го ГУМО РФ приняли участие в открытии мемориала генерал-майору Або Сергеевичу Шаракшанэ

В торжественном мероприятии также приняли участие представители администрации, силовых структур, общественных организаций региона, ветераны, воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

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