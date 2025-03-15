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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Далласа» Данте Экзам выбыл на неопределенный срок

Защитник Данте Экзам не сможет принимать участие в матчах из-за сломанной кости в левой руке. В этом сезоне Экзам сыграл в 17 играх, набирая в среднем 9,5 очка, 1,8 подбора и 2,9 передачи за 20 минут на площадке.

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