Национальность определяется по культуре. Не по крови. Не по цвету кожи. Не по месту рождения. Не по разрезу глаз.
Про мигрантов подробно
Комментарии
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sergmann
Автор, вы белены поели что ли? Что за бред вы несёте?
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16 час.
Владимир Яковлевич
Я согласен с автором и лиш могу добавить к сказанному слова своего учителя по жизни, а мне ведь уже 72 и я знаю о чем я говорю. ," Нет плохих наций, есть просто хреновые людишки"
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14 час.
Дмитрий
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8 час.
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