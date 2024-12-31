Театр абсурда
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Театр абсурда

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Про мигрантов подробно

Про мигрантов подробно

Национальность определяется по культуре. Не по крови. Не по цвету кожи. Не по месту рождения. Не по разрезу глаз.

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Комментарии
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sergmann
Автор, вы белены поели что ли? Что за бред вы несёте?
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16 час.
Владимир Яковлевич
Я согласен с автором и лиш могу добавить к сказанному слова своего учителя по жизни, а мне ведь уже 72 и я знаю о чем я говорю. ,&quot; Нет плохих наций, есть просто хреновые людишки&quot;
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14 час.
Дмитрий
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8 час.

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