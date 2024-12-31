Про мигрантов подробно

Автор, вы белены поели что ли? Что за бред вы несёте?

Владимир Яковлевич

Я согласен с автором и лиш могу добавить к сказанному слова своего учителя по жизни, а мне ведь уже 72 и я знаю о чем я говорю. ," Нет плохих наций, есть просто хреновые людишки"