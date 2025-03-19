Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Статус Украины поменялся, она теперь не союзник США, а задолжавший клиент

Статус Украины поменялся, она теперь не союзник США, а задолжавший клиент

Украина перестала быть союзником США, превратившись в клиента с долгами. Статус страны поменялся после вступления в должность президента США Дональда Трампа, пишет еженедельный новостной журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве.

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