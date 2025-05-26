На этой неделе на крупных биржах дебютируют 5 многообещающих криптопроектов

С 26 по 29 мая криптосообщество готовится к волне запусков сразу пяти новых токенов от амбициозных проектов, охватывающих разные направления индустрии: от DeFi и метавселенных до Layer 2-инфраструктур и гейминга с элементами ИИ.
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