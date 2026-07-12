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Рич Пол: «Леброн не гонится за перстнем»

Рич Пол, давний друг и агент Леброна Джеймса , дал понять, что его клиент хочет иметь шанс на чемпионство, но у него нет отчаянного стремления заполучить титул.

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