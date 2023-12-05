Студенты карагандинских колледжей соревновались в профессиональном мастерстве

Красивая причёска и модный образ – студенты соревновались в профессиональном мастерстве. Конкурс прошёл в двух номинациях по специальностям «парикмахерское искусство» и «швейное производство и моделирование одежды», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.