В Уссурийске питаться дешевле, чем в среднем по Приморью

Стоимость минимального набора продуктов питания в Уссурийске в июле составила 7486 рублей, что ниже среднего значения по Приморскому краю (7717 рублей), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Приморскстат.
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