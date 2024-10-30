Вандалы портят городское имущество в Братске

В Братске каждое утро начинается с заботы о чистоте и порядке. Работники МБУ «Дорожная служба г. Братска» при поддержке агронома и мастеров участка ежедневно выходят на улицы города, чтобы сделать его чище и уютнее.
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