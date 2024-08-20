Экс-игрок "Спартака" Гладилин: "Зенит" вполне мог уступить "Химкам"

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что ничейный результат в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) для петербургского "Зенита" стал хорошим итогом поединка.
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