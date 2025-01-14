Тайвань запускает шестимесячную визу для фрилансеров

Тайвань приглашает профессиональных цифровых кочевников со всего мира! Островная нация официально представила визу для цифровых кочевников, которая позволит иностранным работникам находиться в стране до шести месяцев, сообщает Taiwan Today .
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