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100 Дорог

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Тайвань запускает шестимесячную визу для фрилансеров

Тайвань запускает шестимесячную визу для фрилансеров

Тайвань приглашает профессиональных цифровых кочевников со всего мира! Островная нация официально представила визу для цифровых кочевников, которая позволит иностранным работникам находиться в стране до шести месяцев, сообщает Taiwan Today .

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