Париж сейчас в огне. Беспорядки между футбольными фанатами и североафриканскими бандами вперемешку с полицией означают, что французская столица сейчас в смятении.
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Париж сейчас в огне. Беспорядки между футбольными фанатами и североафриканскими бандами вперемешку с полицией означают, что французская столица сейчас в смятении.
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