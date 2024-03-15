Греция вводит строгие правила на пляжах

Греция вводит строгий режим на своих популярных пляжах. В соответствии с новыми правилами, на пляжах будут установлены определенные границы между шезлонгами и водой, а также ограничено количество людей, которые могут находиться на одном участке пляжа.
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