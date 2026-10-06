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Регионы России

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Дональд Трамп пообещал скорое разрешение конфликта на Украине

Дональд Трамп пообещал скорое разрешение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине вскоре будет разрешён. Об этом он сообщил во время выступления в Балтиморе.

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