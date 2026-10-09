"Сначала деэскалация, затем - гарантии": На Украине думают, как будут говорить с русскими

Украинская делегация 9 октября встретится со спецпосланниками президента США Дональда Трампа. Для чего понадобилась очередная аудиенция? Инсайдер сообщает, что на Украине думают, как будут говорить с русскими: "Сначала деэскалация, затем - гарантии".