Арбузы и дыни подорожали из-за сокращения посевных и роста импорта

Цены на арбузы и дыни в России показывают существенный рост в последние несколько лет. Стоимость увеличивается из-за сокращения посевных площадей под бахчевые культуры и усиления зависимости рынка от импорта.
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