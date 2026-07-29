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Арбузы и дыни подорожали из-за сокращения посевных и роста импорта

Арбузы и дыни подорожали из-за сокращения посевных и роста импорта

Цены на арбузы и дыни в России показывают существенный рост в последние несколько лет. Стоимость увеличивается из-за сокращения посевных площадей под бахчевые культуры и усиления зависимости рынка от импорта.

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