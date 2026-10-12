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Царьград

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В Красногорске задержали москвича за кражу парфюма на 49 тысяч

В Красногорске задержали москвича за кражу парфюма на 49 тысяч

Подозреваемый приехал в Красногорск из Москвы и вынес из сетевого магазина 11 упаковок парфюмерии, причинив ущерб более чем на 49 тысяч рублей.

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