Историк кино назвал пол следующего Джеймса Бонда

Новый актер, который придет на смену Джеймсу Бонду, непременно должен удивить зрителей. В разговоре с "Известиями" его приблизительный портрет привел известный писатель, сценарист и биограф Филипп Дюран, который недавно выпустил книгу "Джеймс Бонд".