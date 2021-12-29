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Историк кино назвал пол следующего Джеймса Бонда

Новый актер, который придет на смену Джеймсу Бонду, непременно должен удивить зрителей. В разговоре с "Известиями" его приблизительный портрет привел известный писатель, сценарист и биограф Филипп Дюран, который недавно выпустил книгу "Джеймс Бонд".

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