Aif.ru: Вдову камчатского бойца СВО выселяют из квартиры мужа

Женщина третий год судится с местными властями за квартиру, которую когда-то дали ее супругу.На Камчатке вдова участника спецоперации столкнулась с попыткой выселения из квартиры, доставшейся её супругу как сироте по договору социального найма.
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