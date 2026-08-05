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Царьград

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Aif.ru: Вдову камчатского бойца СВО выселяют из квартиры мужа

Aif.ru: Вдову камчатского бойца СВО выселяют из квартиры мужа

Женщина третий год судится с местными властями за квартиру, которую когда-то дали ее супругу.На Камчатке вдова участника спецоперации столкнулась с попыткой выселения из квартиры, доставшейся её супругу как сироте по договору социального найма.

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