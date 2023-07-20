Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой: «Пусть называют в ее честь какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России»

Исинбаева может вести себя по-свински по отношению к своей стране в МОК, в Министерстве обороны лишь в том случае, если она не в единственном числе среди ее российских коллег легко покупается и в МОК, и в МО. Годами уже ясно, что МОК - филиал НАТО, тогда какого хрена так крепко вцепилась в МОК часть олимпийского сообщества России? Дураку понятно, что главное - здоровье народов РФ, важнее в миллионы раз у себя организовывать олимпиады, спартакиады, а участие в МОК ограничить лишь теми периодами, когда дискриминация, подставы псевдоврачей сведены к нулю. Малейшая дискриминация - посылать авторов подальше, даже разрешается на этот самый.

ЮВ

Юрий Во

Спасибо ! И Вам тоже хорошо пахнуть. Насчет животного - вообще сказать ничего не могу. Не знаком близко. Вам виднее. А по сути : Вообще то речь не обо мне. Я, как раз не планирую выехать из России. И денег нет и желания тоже нет, потому как никто нас ТАМ не ждет. Речь об Исинбаевой. А также о тех десятках тысяч, у которых есть деньги, чтобы выехать и которые уехали. А также о тех, кто уехал бы если бы у них были деньги. К сожалению, последних существенно больше, чем тех, кто уехал... И мне понятны их причины. И часть этих причин я полностью разделяю.