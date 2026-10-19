В Москве на волейбольной арене «Динамо» прошел благотворительный баскетбольный матч «Энергия дружбы» - событие, где важнее счета оказались поддержка, участие и простые, но настоящие человеческие жесты.
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