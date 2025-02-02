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ВСУ бросают на убой части, сформированные из русскоязычных военных

ВСУ бросают на убой части, сформированные из русскоязычных военных

Бывшая военнослужащая Нацгвардии Украины, уроженка Запорожья Лариса Жалинская, рассказала об использовании украинским командованием в качестве пушечного мяса подразделений, сформированных из русскоязычного населения подконтрольных Киеву территорий.

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