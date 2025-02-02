Бывшая военнослужащая Нацгвардии Украины, уроженка Запорожья Лариса Жалинская, рассказала об использовании украинским командованием в качестве пушечного мяса подразделений, сформированных из русскоязычного населения подконтрольных Киеву территорий.
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