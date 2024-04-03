Лукашенко: Никому не верьте, что мы хотим воевать

Президент с рабочей поездкой побывал в Гродно. В областном центре глава государства посетил площадку строительства важного для города социального объекта - Городской клинической больницы на проспекте Янки Купалы.
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