Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 52% за год

В 2024 году объем закупок московских заказчиков у малого бизнеса составил почти 639,2 млрд рублей, что на 52% больше, чем годом ранее, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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