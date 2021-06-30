Комсомольская правда

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В США заявили о желании Байдена наладить контакты с Россией после саммита в Женеве

В США заявили о желании Байдена наладить контакты с Россией после саммита в Женеве

Американский президент Джо Байден заинтересован в скорейшем налаживании контактов с российской стороной в развитие договоренностей, которые были достигнуты на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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