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Митрюшкин может перейти в «Нижний Новгород»

Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин может стать игроком «Нижнего Новгорода». Дебютант РПЛ планирует вызвать 25-летнего голкипера на первый сбор, который стартует 16 июня, сообщает «Матч ТВ».

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