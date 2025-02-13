В Крыму национализируют 720 объектов имущества украинских олигархов

Крым продолжит национализировать движимое и недвижимое имущество украинских олигархов. В новый пакет, попадающий под национализацию, вошло 720 соответствующих объектов, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
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