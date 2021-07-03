Как отличить свои собственные желания от навязанных извне Глядя на картинки красивой жизни в интернете, мы невольно заражаемся тягой к успешному успеху: «Я тоже хочу зарабатывать миллионы и зимовать на Бали!» Но где наше истинное желание, а где мы подстраиваемся под тренды и начинаем хотеть того, чего «принято хотеть»? Откуда внутри нас появляется желания? На этот вопрос нет точного, научно обоснованного и статистически проверенного ответа.