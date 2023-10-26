В Москве продолжается работа по гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде

Встреча представителей Комиссии по работе с молодежью Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы с сотрудниками и неформальными лидерами трудовых коллективов ГБУ «Жилищник района Текстильщики» состоится 26 октября 2023 года на базе Московского экономического института.