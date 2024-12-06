Анджела Колацки: "В нашем обществе толерантное отношение к коррупции"

В Молдове у общества, к сожалению, очень толерантное отношение к коррупции. Такое мнение высказала преподаватель кафедры политических и административных наук Госуниверситета Молдовы Анджела Колацки, выступая в ток-шоу "Без галстуков" с Александром Стахурским на канале N4, передает Noi.