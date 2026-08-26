Свадебный бюджет без хаоса: как обсуждать деньги спокойно?

Почти у каждой пары разговор о свадебном бюджете вызывает внутреннее напряжение. Даже если отношения с деньгами в целом спокойные, именно подготовка к свадьбе почему-то быстро превращает цифры в источник споров, тревоги и ощущения, что всё стоит слишком дорого.