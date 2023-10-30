«Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем» — конец цитаты

Президент Украины Зеленский был "злой" после поездки в США, за которой последовали призывы бороться с коррупцией и появились признаки усталости Запада от войны в Украине, пишет издание TIME в своей статье со ссылкой на источники в окружении президента.
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