В Петербурге сквер рядом с «Матерью-Родиной» назовут в честь участников СВО

Об этом рассказал губернатор Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале предложил жителям Северной столицы дать название безымянному скверу за Пискарёвским мемориалом.
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