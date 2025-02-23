Сделка по Украине уже реализуется?

«Всё чудесатее и чудесатее!», как говорила девочка Алиса, становятся мировые новости. Конечно, негативное отношение новоизбранного президента США к киевскому режиму и его главарю никогда не было особым секретом, но такой скандал между Вашингтоном и Киевом, как мы наблюдаем сейчас, пожалуй, даже месяц назад сложно было представить.