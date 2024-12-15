В России предложили заменить больничный удалёнкой. 💪 По идее депутатов, так сотрудник может не терять в зарплате, выполняя свои рабочие обязанности на дому.
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В России предложили заменить больничный удалёнкой. 💪 По идее депутатов, так сотрудник может не терять в зарплате, выполняя свои рабочие обязанности на дому.