Президент «Лилля» Оливье Летанг прокомментировал победу над «Тулузой» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Франции призвал команду обратить внимание на свое отношение к игре.
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