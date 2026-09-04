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Летанг: «Нужно быть реалистами, три очка «Лилля» сегодня — это чудо»

Президент «Лилля» Оливье Летанг прокомментировал победу над «Тулузой» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Франции призвал команду обратить внимание на свое отношение к игре.

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