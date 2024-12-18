В украинской разведке увидели «нулевой» эффект от убийства Кириллова

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова окажет «нулевое» влияние в стратегическом и тактическом плане на развитие боевых действий на Украине.
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