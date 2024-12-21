Катастрофа в Анапе с мазутом на побережье: прогнозы от первых лиц по ликвидации последствий

После крушения двух танкеров в воды Черного моря выплеснулись тысячи тонн нефтепродуктов. В Анапе экстренно развернули штабы для ликвидации последствий экологической катастрофы.
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